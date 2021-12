Vitinho, meia de 21 anos do Timão - Divulgação/Corinthians

Vitinho, meia de 21 anos do TimãoDivulgação/Corinthians

Publicado 22/12/2021 17:58

Rio - O Vasco encaminhou a chegada do meio-campista Vitinho, do Corinthians. A equipe carioca tem negociações avançadas pelo empréstimo de uma temporada do jogador de 21 anos cria do Timão. A informação é do site "GE".

Vitinho, que já integrou a equipe principal do Corinthians, será emprestado para ganhar experiência e o Vasco da Gama surgiu como boa opção para desenvolver ainda mais o jovem atleta.

Homem de meio-campo de origem, mas que consegue desempenhar bem pelas beiradas, Vitinho chegou a despertar interesse de clubes como Botafogo e Novorizontino, equipe paulista que irá disputar a Série B, mas o Corinthians acredita que o Vasco seja o ideal se tratando e chances e visibilidade em 2022.

O jovem renovou contrato com o Timão até 2024 e acumula convocações para as seleções de base. No início do ano, Vitinho foi sondado pelo Bragantino no projeto de aquisição de jovens talentos, mas não se transformou em negociação.