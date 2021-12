São Januário - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 23/12/2021 17:01

Rio - O Vasco acertou a contratação de mais um jogador. Anderson Conceição, de 32 anos, que estava no Cuiabá acertou com o clube carioca até o fim de 2022. Ele teve passagens por clubes importantes do Brasil como América-MG, Bahia e também atuou pelo Mallorca, da Espanha.

Em três anos no clube mato-grossense, o zagueiro disputou mais de 100 partidas e conquistou dois títulos, a Copa Verde de 2019 e o Campeonato Mato-Grossense de 2021. Na última temporada, ele atuou em 27 partidas e não fez nenhum gol.

O zagueiro é o quinto reforço do Vasco para 2022. Antes, o clube já havia anunciado o também zagueiro Luis Cangá, equatoriano; o lateral Edimar, do Bragantino; Thiago Rodrigues, goleiro do CSA e Yuri Lara, volante também do CSA.