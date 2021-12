Luis Amarilla estava emprestado à LDU em 2021 - Divulgação/LDU

Publicado 24/12/2021 12:48

Em busca de nomes para o ataque, o Vasco avalia as condições financeiras e técnicas para a contratação do paraguaio Luis Amarilla. O atacante de 26 anos foi oferecido à diretoria, segundo o canal 'Atenção, Vascaínos!'. Ele pertence ao Vélez Sarsfield e estava emprestado à LDU, de Quito.

Com 1,82m, Amarilla já defendeu a seleção do Paraguai sub-20. Ele foi revelado pelo Libertad, teve passagem pelo Sol de America até ser negociado com o Vélez, em 2018. Desde então, o atacante foi emprestado para Universidad Católica, do Equador, Minnesota United, dosEstados Unidos, e disputou a temporada de 2021 pela LDU, onde marcou 15 gols em 31 jogos.



O Vasco também interesse em Diego Souza, que saiu do Grêmio, Caio Dantas, ex-Náutico, e Iury Castilho, do CSA. Além deles, a diretoria tenta a permanência de Daniel Amorim, reserva de Germán Cano, que não renovou.