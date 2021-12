Marcelo, lateral do Real Madrid - AFP

Publicado 27/12/2021 14:27

Rio - O lateral-esquerdo Marcelo, do Real Madrid, revelou em entrevista à "TNT Sports", que sonha em comprar um grande clube brasileiro. O jogador tem experiência com investimento e possui participação na empresa DOZE, com aquisições do Azuriz, do Paraná, clube formador de atletas e que disputa o Campeonato Paranaense, além do Mafra, da segunda divisão do Campeonato Português.

"Eu sempre tive uma visão bem clara de como gostaria de expandir minha marca enquanto atleta e a aquisição de clubes foi uma oportunidade clara de investimento. Tudo começou em 2017 com a aquisição do Azuriz, do Paraná, o primeiro clube a levar meu nome no conselho. O objetivo desde o princípio era torná-lo referência em formação de atletas e foi o que fizemos", destacou.

"Atualmente começamos a colher os frutos desse trabalho iniciado há quatro anos e podemos dizer que estamos em um processo de expansão de nossos clubes, agora com meu grupo, DOZE, representando meus interesses. Nossa mais recente aquisição foi o Mafra, clube da segunda liga do Campeonato Português. A ideia é implementar nele uma estrutura que nos permita dar um salto no mercado europeu, traçando um elo com o Azuriz no Brasil. Assim temos o Azuriz formando atletas e o Mafra funcionando como uma vitrine para esses jogadores na Europa. E digo que estamos só começando, vem muita coisa por aí nos próximos anos", completou.

Além disso, Marcelo afirmou que esse é o melhor momento para investir novamente em clubes nacionais e internacionais. Neste caso, o jogador pretende investir em um grande clube brasileiro para expandir a imagem de sua empresa no mercado do futebol.

"Sim, essa é a nossa expectativa. Com a SAF os investidores começaram a enxergar o mercado de futebol brasileiro de uma outra maneira. Esse modelo permite que os clubes se estruturem melhor e passem a ter uma gestão eficiente, transparente e profissional. Ou seja, agora eles também têm a oportunidade de liquidarem suas dívidas. Assim como já acontece no futebol europeu, vamos poder trabalhar com os clubes brasileiros através de uma abordagem empresarial", disse Marcelo em entrevista à 'TNT Sports'.



"A nossa visão e interesse nos clubes de massa do Brasil estão justamente relacionados a tradição e a torcida que carregam. Uma torcida engajada, com uma história forte é uma excelente oportunidade para um bom trabalho de marca. Com isso é possível fortalecer a percepção da marca, além de aumentar o valor de mercado da instituição", concluiu.