Chay foi um dos destaques do Botafogo na Série BFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 27/12/2021 12:50

Rio - Destaque do Botafogo no título da Série B deste ano, Chay definiu seu ano de 2021 como "mágico". Em entrevista à RecordTV, o meia celebrou seu desempenho e disse que quer entrar para a história do clube.

"Está sendo o momento mais marcante, coisas mágicas, até citado pelo Tite eu fui. Ano mágico. As coisas encaixaram muito bem no Botafogo, está sendo criada uma história muito bonita", declarou.

"Passo nesses corredores, sempre está estampado algo em relação a ídolos. Não estou nem perto disso, se um dia passar por aqui e puder ver fotos da minha trajetória no clube, vou estar muito feliz. É o que espero no Botafogo", completou.