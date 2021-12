Dentinho está atualmente sem clube - Foto: Divulgação/Shakhtar Donetsk

Publicado 27/12/2021 14:57

Rio - O atacante Dentinho, de 32 anos, foi sondado pelo Botafogo para a próxima temporada. Além do Alvinegro, quatro clubes brasileiros monitoram a situação do veterano. Entre eles, Fortaleza, Santos, São Paulo e Cruzeiro. A informação é do jornalista João Pedro Sgarbi, da TV Band.

"Dentinho tem sondagens de cinco clubes para voltar ao futebol brasileiro: Fortaleza, Cruzeiro, Botafogo, Santos e São Paulo. O atleta ficou chateado por não receber retorno do Corinthians e, segundo informações, já deixou claro que vai dar a vida pelo novo clube", afirmou o jornalista João Pedro Sgarbi, no Twitter.

Em 2011, Dentinho deixou o Corinthians para atuar na Ucrânia, pelo Shakhtar Donetsk. Após uma década, o jogador rescindiu o contrato e revelou o desejo de retornar ao clube paulista. Por outro lado, não recebeu retorno da diretoria alvinegra. Ao todo, foram 197 partidas disputas, 29 gols marcados e 16 assistências pelo clube ucraniano.