Publicado 27/12/2021 16:42

O Botafogo enfrenta dificuldades para se reforçar e sofre com as constantes saídas de jogadores do elenco. Rafael Navarro, artilheiro do Alvinegro na temporada, não renovou seu vínculo com o clube e já se juntou ao Palmeiras. Com isso, o jovem Matheus Nascimento pode ganhar oportunidades em 2022 com a camisa alvinegra.



Matheus Nascimento não foi muito aproveitado no profissional na temporada de 2021. O atacante atuou em 15 jogos e marcou um gol. Para o ano que vem, a diretoria já estuda um projeto para o desenvolvimento do jovem e planeja utilizá-lo mais vezes. Com Enderson Moreira, Matheus Nascimento possui apenas 43 minutos em campo. O treinador já afirmou o desejo de contar com o jogador em 2022.



"O Matheus Nascimento pra mim não precisa provar nada. Quero contar mais com ele. Essa coisa dele de ficar lá na base e voltar pro profissional não ajuda. Ele precisa ser uma referência no profissional, a gente tem que sentir falta dele aqui. Ele já vai muito para a Seleção e ainda tem a base, ficou muito itinerante aqui. Quero ele mais presente, quero que o Matheus realmente possa buscar esse espaço no profissional", afirmou Enderson Moreira, ao LANCE!.

O Campeonato Carioca de 2022 se inicia no final de janeiro. A primeira rodada do Botafogo é contra o Boavista, mas ainda sem definição de data e local. Com pouco tempo de pré-temporada, o estadual é bastante utilizado para estudar e fazer testagens na equipe. Dessa forma, Matheus Nascimento pode ganhar mais espaço durante a competição.

Um sonho da diretoria para o ataque é Elkeson. O jogador, que já atuou pelo Botafogo em 2011 e 2012, está livre no mercado após deixar o Guangzhou Evergrande, da China. O clube já iniciou conversas com o atacante, mas a questão financeira não favorece o acordo. Vale lembrar que o experiente Rafael Moura ainda pode ter seu contrato renovado com o Alvinegro.