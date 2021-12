Kanu, zagueiro do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 27/12/2021 15:26

Rio - O Botafogo recusou a oferta do Corinthians para comprar o zagueiro Kanu. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, a decisão aconteceu após uma ordem do empresário John Textor, que está adquirindo 90% da SAF do Glorioso.

Segundo Nicola, a intensão de Textor é trabalhar com jogadores jovens, com potencial de venda, que é o caso de Kanu. Com a permanência, o clube assume o risco de perder o zagueiro de graça ao fim da temporada, já que ele tem vínculo apenas até o fim de 2022.

O Corinthians já havia acertado bases salariais com Kanu e encaminhado um acordo com o Botafogo. Para ter o defensor, o time paulista pagaria uma quantia em dinheiro e cederia, por empréstimo, um jogador ao Glorioso.