José TrajanoReprodução

Publicado 27/12/2021 20:44 | Atualizado 27/12/2021 22:15

Rio - O jornalista José Trajano admitiu incômodo com a venda do Botafogo para a Eagle Holding, fundo administrado pelo norte-americano John Textor. Durante o podcast "Posse de Bola", do portal "UOL", o comentarista afirmou que poderia ter tido uma união de esforços para o Alvinegro não ter necessidade de contar com ajuda de estrangeiro.

"Soa-me estranho num futebol desorganizado, com dirigentes de quinto escalão, com clubes falidos, ter um dono. Agora é um dono norte-americano, será que esse cara já ouviu falar em Didi, Garrincha, Nilton Santos? Me incomoda isso. Lá fora é assim, mas aqui não precisa ser assim. Temos que encontrar saídas. Que saídas? Não sei", disse José Trajano no podcast Posse de Bola do UOL.



"Eu, que venho de longe, minha formação em relação ao clube é de paixão, de torcedor. Na hora que vejo um almofadinha americano ser dono do Botafogo. O Botafogo está na m... faz tempo, mas ganhou a Série B agora. Será que não pode ter uma união de esforços aqui? Precisa um americano vir aqui e ser dono?", concluiu.