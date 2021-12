Marcelo Benevenuto - Foto: Divulgação/Fortaleza

Marcelo BenevenutoFoto: Divulgação/Fortaleza

Publicado 27/12/2021 17:46

Rio - O vice-presidente geral do Botafogo, Vinicius Assumpção, em entrevista ao canal "Fogo na Rede", do YouTube, preferiu manter cautela para negociar a venda do zagueiro Marcelo Benevenuto ao Fortaleza. O jogador tem contrato com o Leão do Pici até o próximo dia 31 deste mês. A tendência é de que o atleta seja vendido por entre R$ 4 milhões e R$ 4,5 milhões, com a manutenção de 10% dos direitos econômicos.

"Primeiro, há uma negociação em curso. E eu evito falar de preços de uma negociação em curso. Assim que ela se concretizar – se ela se concretizar -, se for o caso, eu posso vir e explanar para a torcida uma declaração a respeito do que for. Só que ainda não há nada certo. Mas vale lembrar que o (Marcelo) Benevenuto é um zagueiro criado aqui na base, saiu daqui muito desvalorizado", destacou o vice-presidente ao 'Fogo na Rede'.

"Além disso, a torcida não queria ele aqui. Aliás, ele próprio não queria continuar aqui e acredito que a saída dele tenha sido bom tanto pro atleta quanto pro Botafogo. Ele deseja permanecer no Fortaleza e já externou isso para nós. Ele não tem vontade de voltar ao fim do empréstimo. É importante que todos saibam que nós temos um estudo de valuation e nós estamos negociando. Nenhum preço é dado de “orelhada” ou no escuro", concluiu.