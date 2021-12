Braz, ao lado de Spindel, tem a missão de encontrar um técnico - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 27/12/2021 13:18

Rafinha Alcântara Divulgação Rio - Apesar de ainda não ter contratado nenhum jogador para 2022, o Flamengo está de olho no mercado. Segundo o site "Torcedores.com", o Rubro-Negro fez uma consulta ao PSG pela contratação do brasileiro Rafinha Alcântara.

Rafinha vem sendo pouco aproveitado no time francês por Maurício Pochettino. No entanto, as conversas não evoluíram por conta dos altos valores envolvidos em uma possível negociação. A ideia era tentar empréstimo de um ano, com opção de compra.



Rafinha está no Paris Saint-Germain desde junho de 2020. Neste tempo, disputou 34 partidas pela equipe de Neymar.