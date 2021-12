Paulo Sousa - Foto: JANEK SKARZYNSKI/AFP

Paulo Sousa

Publicado 27/12/2021 10:26

Rio - Paulo Sousa tem tudo para ser o técnico do Flamengo em 2022. Mesmo com o acerto próximo, o empresário do treinador, Hugo Cajuda, negou que já aja qualquer acordo com o time carioca.

“Não há nem mesmo um acordo oral ainda com o Flamengo“, declarou Hugo à imprensa polonesa.

Apesar da fala do empresário, Paulo Sousa deve ser anunciado pelo Flamengo a qualquer momento. O treinador, inclusive, já pediu seu desligamento da seleção polonesa.