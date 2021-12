Jorge Jesus está com futuro indefinido no Benfica - Divulgação/Benfica

Jorge Jesus está com futuro indefinido no BenficaDivulgação/Benfica

Publicado 25/12/2021 19:44 | Atualizado 25/12/2021 19:44

Rio - Apesar da pressão que sofre no cargo de técnico do Benfica, Jorge Jesus não deverá pedir demissão e abrir mão do valor que tem a receber do clube de Lisboa até o fim do seu contrato no meio de 2022. Em seu perfil no Twitter, o jornalista Mauro Cezar Pereira falou sobre o desejo que a equipe lusitana teria de acordo com o jornal "A Bola".

"Difícil… provavelmente o Benfica terá que meter a mão no cofre para se livrar do JJ", afirmou Mauro. Segundo o jornal lusitano, Jorge Jesus terá que receber algo em torno de 2 milhões de euros (cerca de R$ 12,85 milhões na cotação atual).

Após a derrota por 3 a 0 para o Porto na Taça de Portugal, a situação de Jorge Jesus se tornou ainda pior. O Benfica também se irritou com o fato de dirigentes do Flamengo estarem na Europa falando abertamente sobre o interesse no técnico, que não rejeitou publicamente um possível retorno ao clube carioca.

De acordo com o jornal, a saída de Jorge Jesus só não foi selada ainda devido ao calendário. O Benfica volta a encarar o Porto na próxima quinta-feira, desta vez, pelo Campeonato Português. Com as festas de fim de ano, não haveria tempo hábil para buscar um substituto para preparar a equipe com vistas ao clássico.