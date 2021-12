Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

GabigolMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 25/12/2021 13:00 | Atualizado 25/12/2021 13:05

Rio - Principal ídolo recente do Flamengo e referência do elenco atual, o atacante Gabigol continua sendo alvo de especulações no futebol europeu. Segundo o portal "Eurosport", três clubes ingleses: Aston Villa, West Ham e Newcastle teriam interesse na contratação do jogador.

O Newcastle é considerado um dos novos ricos do futebol do Velho Continente e poderá fazer em breve um grande investimento. Segundo o site, o modelo adotado em uma possível proposta por Gabigol deve ser um empréstimo a curto prazo com opção de compra ao fim do contrato.

Gabigol tem contrato com o Flamengo até 2024. O Rubro-Negro pagou para a Inter de Milão, em 2020, quase 17 milhões de euros, ou seja, cerca de R$ 97 milhões na cotação da época, pela sua contratação. Ao todo, o artilheiro atuou em 147 partidas, fez 104 gols e deu 44 assistências com a camisa do clube carioca.