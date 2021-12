Rodolfo Landim - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 25/12/2021 12:00

Rio - A decisão do goleiro Hugo Souza de pedir a namorada Evelyn Gomides em casamento na última semana causou polêmica nas redes sociais. O goleiro do Flamengo recebeu críticas porque o relacionamento entre os dois começou em outubro deste ano. Após o ocorrido, o jovem, de 22 anos, utilizou as redes sociais para rebater as críticas.

"Vendo alguns comentários sobre essa foto. Primeiro: essa mulher que está em pé olhando pra nós, é a minha mãe, a mulher a quem eu devo tudo. E segundo: a Evellyn Gomide foi minha primeira namorada e nos conhecemos há uns 9 anos apenas!!! Então antes de falar é bom saber a vdd!!!", afirmou.

Na última semana, goleiro esteve presente na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Avivamento, no Recreio, e deu um testemunho da sua vida, além de fazer o pedido de casamento que foi aceito por Evelyn, que é estudante de Medicina.

"Um agradecimento especial a MINHA NOIVA Evelyn Gomides que aceitou o meu pedido, pra viver comigo o resto de nossas vidas juntos, perante Deus, eu amo demais você meu amor, e agradeço a Deus todos os dias por te ter, obrigado por entrar nessa loucura da vida comigo e por querer viver tudo ao meu lado, te amo e vou te amar pra sempre!!!", escreveu.