Jorge JesusAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 25/12/2021 10:34

Rio - O Benfica deseja a saída de Jorge Jesus, porém, não demitiu o técnico por conta da proximidade com o clássico contra o Porto, pelo Campeonato Português, que irá acontecer na próxima quinta-feira. As informações são do jornal lusitano "O Jogo".

De acordo com a publicação, o clube de Lisboa aguarda o pedido de demissão do técnico e deseja que Jorge Jesus tome a iniciativa para não precisar desembolsar om o restante do salário do treinador até o resto da temporada. O valor gira em torno de 2 milhões de euros (cerca de R$ 12,85 milhões na cotação atual). O clube português terá que gastar esse valor, caso decida demitir o técnico.

Após a derrota por 3 a 0 para o Porto na Taça de Portugal, a situação de Jorge Jesus se tornou ainda pior. O Benfica também se irritou com o fato de dirigentes do Flamengo estarem na Europa falando abertamente sobre o interesse no técnico, que não rejeitou publicamente um possível retorno ao clube carioca.

De acordo com o jornal, a saída de Jorge Jesus só não foi selada ainda devido ao calendário. O Benfica volta a encarar o Porto na próxima quinta-feira, desta vez, pelo Campeonato Português. Com as festas de fim de ano, não haveria tempo hábil para buscar um substituto para preparar a equipe com vistas ao clássico.