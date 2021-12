Gerson - Alexandre Vida/Flamengo

Publicado 25/12/2021 15:00

Rio - Ex-jogador do Flamengo, Gerson está no Brasil para as festas de fim de ano. Durante a madrugada de Natal, o meia teve uma foto ao lado do goleiro do Rubro-Negro, Gabriel Batista publicada nas redes sociais. O atleta, de 24 anos, defende o Olympique de Marselha e não vive bom momento no futebol europeu.

Gerson marcou época com a camisa do Flamengo entre 2019 e 2021. Ele participou dos principais títulos do clube carioca nos últimos anos, entres as principais conquistas estão: uma Libertadores e dois Campeonatos Brasileiros.

Contratado pelo clube francês no começo da temporada europeia em junho, Gerson entrou em campo em 22 partidas, fez três gols e deu duas assistências pelo Olympique de Marselha. A sua transferência custou cerca de 20 milhões de euros ao seu clube atual.