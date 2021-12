Rodolfo Landim - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 25/12/2021

Rio - O lateral-esquerdo Renê, de 29 anos, pode estar de saída do Flamengo. De acordo com o portal "Torcedores.com", o Olympiacos, da Grécia, teria feito uma consulta e demonstrado interesse no jogador. Uma proposta poderá ser apresentada nas próxima semanas.

De acordo com o site, o Rubro-Negro teria interesse em liberar o jogador. Renê é atualmente reserva de Filipe Luís, mas para a próxima temporada, o clube carioca tem planos de dar mais oportunidades ao jovem Ramon, de 20 anos.

O lateral tem contrato válido até dezembro de 2022. Ou seja, pode assinar um pré-acordo com qualquer clube a partir de junho. De acordo com o portal, o jogador também está na mira de duas equipes da Turquia. Renê chegou ao Flamengo em 2017, ao todo, disputou 201 partidas, marcou seis gols e fez 17 assistências.