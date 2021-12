Rodolfo Landim - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 25/12/2021 14:00

Rio - O Flamengo prioriza a contratação de um novo técnico, mas de acordo com a rede de TV dos Estados Unidos "TUDN", o clube carioca está observando o mercado e tem interesse na contratação do atacante Washington Corozo, que defende o Pumas, clube do México.

O jogador, de 23 anos, está pertence ao Sporting Cristal, do Peru. O seu vínculo com o clube mexicano vai até junho de 2022, porém, de acordo com a emissora, o atleta vem despertando interesse de muitos clubes. Além do Flamengo, Washington recebeu sondagens de equipes da França, Espanha e Itália.

Nascido no Equador, o atacante foi revelado pelo Independiente Del Valle, sendo inclusive campeão da Sul-Americana em 2019. Na atual temporada pelo Pumas, o atacante, que já foi convocado para defender sua seleção, atuou em 19 jogos e fez cinco gols.