Torcedores do Flamengo - Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Publicado 25/12/2021 18:48

Rio - A temporada de 2021 não trouxe títulos relevantes dentro de campo para o Flamengo, apesar disso, o Rubro-Negro marcou época na história da TV fechada. De acordo com informações do portal "Notícias da TV", o Rubro-Negro conquistou as cinco maiores audiências do ano na TV paga.

Os recordes envolvendo transmissões da Libertadores e quem se deu bem foi a Fox Sports, canal da Disney que exibiu todas as partidas de mata-mata do Rubro-Negro. Os campeões foram as duas partidas das semifinais do time da Gávea contra o Barcelona de Guayaquil, do Equador. Ocorridas em 22 e 29 de setembro, as partidas marcaram cada uma 14 pontos no Ibope PNT da TV paga, referente às 15 principais metrópoles do Brasil. A separação fica pela casa decimal.

Em terceiro lugar ficou a goleada de 4 a 1 sobre o Olímpia, do Paraguai, ocorrida em 11 de agosto, obteve 12,4 pontos. A final perdida contra o Palmeiras, em 27 de novembro, que foi transmitida pelo SBT, também está entre as cinco maiores audiências, assim como o jogo de volta das oitavas de final contra o Defensa y Justicia, da Argentina, em Brasília.



Confira o Top 5 da TV paga em 2021:



1º) Flamengo 2 x 0 Barcelona-EQU (22 de setembro): 14,4 pontos

2º) Barcelona (EQU) 0 x 2 Flamengo (29 de setembro): 14,1 pontos

3º) Olímpia (PAR) 1 x 4 Flamengo (11 de agosto): 12,4 pontos

4º) Palmeiras 2 x 1 Flamengo (27 de novembro): 12,3 pontos

5º) Flamengo 4 x 0 Defensa y Justicia (ARG) (21 de julho): 12,2 pontos