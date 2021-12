Éverton Cebolinha - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Éverton CebolinhaFoto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 25/12/2021 16:30

Rio - O técnico Jorge Jesus não conta com o apoio dos torcedores do Benfica há algum tempo, porém, além de fazerem uma campanha para que o treinador retorne ao Flamengo, os fãs do clube português ainda desejam que o Mister volte ao Brasil acompanhado do atacante Everton Cebolinha, de 25 anos.

O jogador não vive um bom momento no futebol português. Contratado pelo Benfica em 2020, Everton já entrou em campo em 74 partidas, fez 12 gols e deu 15 assistências. Com a má fase, o atacante perdeu espaço na seleção brasileira.

No entanto, apesar dos pedidos dos torcedores do Benfica, a relação de Everton Cebolinha com Jorge Jesus parece não ser das melhores. Recentemente, o empresário do ex-jogador do Grêmio fez críticas públicas ao Mister.

"Jorge Jesus está acabando com um jogador por quem o Benfica pagou 20 milhões de euros. Quando Everton está ganhando confiança e melhorando, ele o tira do time", afirmou Márcio Cruz em entrevista ao jornal 'Record'.