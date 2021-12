Marcos Braz e Bruno Spindel estão há uma semana em Portugal - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 26/12/2021 11:59 | Atualizado 26/12/2021 12:14

Após uma semana em Portugal, o Flamengo está perto de uma definição para o comandante de 2022. Segundo o jornal português 'Record', Paulo Sousa, de 51 anos, será o novo treinador e deve se apresentar no dia 10 de janeiro, junto ao elenco. O Rubro-Negro ainda não se pronunciou, mas as negociações estão realmente encaminhadas e por detalhes para um final feliz.

O português Paulo Sousa está na seleção da Polônia AFP

De acordo com a publicação, o português inclusive já trata os últimos detalhes para rescindir com a seleção da Polônia a poucos meses da repescagem para a Copa do Mundo. Nos últimos dias, o Internacional também negociava com ele e pretendia mandar representantes à Europa.



Paulo Sousa foi o primeiro a se reunir com os dirigentes do Flamengo em Portugal e demonstrou muito interesse em rescindir com a Polônia para trabalhar no Brasil. A conversa agradou bastante, mas o profissional ficou à espera da definição da situação de Jorge Jesus, principal desejo do clube e de sua torcida.



Houve uma reunião na casa de Jesus, que deu o sinal verde para o Flamengo negociar com o Benfica. Entretanto, a repercussão do encontro irritou o Benfica, que apesar de todo o clima pesado e a pressão da torcida, definiu na sexta-feira que não irá demitir o treinador.

A aposta final seria num novo insucesso no clássico do dia 30 contra o Porto, pelo Campeonato Português, mas o clima de pessimismo pesou para a diretoria se voltar para Paulo Sousa após Jesus garantir que vai cumprir seu contrato com o Benfica.



Carlos Carvalhal, Rui Vitória, Paulo Fonseca e Vitor Pereira foram outros nomes na lista de possíveis técnicos, mas que não avançaram.