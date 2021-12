Jorge Jesus - Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Publicado 27/12/2021 11:34

Jorge Jesus está chateado e desolado com os dirigentes do Flamengo, que decidiram não esperar por uma mudança na situação do atual técnico do Benfica e buscaram o acerto com Paulo Sousa. O Míster acreditava que Marcos Braz e Bruno Spindel poderiam aguardar até quinta-feira, quando as Águias encaram o Porto, para tomar uma decisão.



Caso Jesus saia derrotado no confronto válido pelo Campeonato Português, os Encarnados se distanciam na briga pelo título e o comandante pode vir a ser demitido. Este fato novo deveria facilitar as negociações entre a equipe carioca e o treinador, uma vez que JJ estaria sem clube.

No entanto, o acordo entre Flamengo e Paulo Sousa fecha as portas para um retorno breve de Jesus ao Rio de Janeiro. Ainda assim, o nome do atual comandante da Polônia ainda não foi anunciado e o presidente da federação já afirmou que recusou um pedido do próprio treinador pela rescisão contratual.



Apesar de ter classificado o Benfica para as oitavas de final da Champions League e ter colocado a equipe na semifinal da Taça da Liga, as Águias foram eliminadas da Taça de Portugal e já perderam um clássico contra o Sporting no Estádio da Luz pelo Campeonato Português.