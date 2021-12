Robert Lewandowski - AFP

Rio - O acerto do técnico Paulo Sousa com o Flamengo pegou os jogadores da Polônia de surpresa, entre eles o astro Robert Lewandowski. De acordo com a assessora do atacante, Monika Bondarowicz, ele ficou "chocado" com a decisão do treinador.

"Robert (Lewandowski) está chocado e surpreso com as ações do técnico Sousa", disse Bondarowicz ao jornal polonês "Interia".

Paulo Sousa deixará a Polônia antes do jogo decisivo na repescagem para a Copa do Mundo. O técnico deve arcar do próprio bolso a multa rescisória com a seleção europeia.