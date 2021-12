Cristiano Ronaldo - AFP

Cristiano RonaldoAFP

Publicado 31/12/2021 17:03

O Grupo Disney sofreu com um problema na transmissão durante a partida entre Manchester United x Burnley, ocorrido nesta quinta-feira, pelo Campeonato Inglês. Os assinantes que acompanharam o jogo pela plataforma de streaming Star+ ficaram sem assistir ao duelo por uma falha técnica. O acontecimento irritou os torcedores.



Em rede social, diversos torcedores compartilharam mensagens reclamando da ausência do sinal da partida. Além disso, outras partidas da Premier League, Campeonato Português e Futebol Americano também não foram exibidas. O narrador Paulo Andrade, da ESPN Brasil, contou que a sede ficou sem energia e os sistemas de estabilização não conseguiram manter a energia na região.



"Simplesmente cai o mundo no bairro da ESPN no momento", escreveu Mariana Spinelli, apresentadora do canal. Alguns minutos depois, a rede de sinais retornou a operar com normalidade. As informações são do portal Notícias da TV. Nos últimos dias, uma forte chuva segue complicando a vida dos moradores de São Paulo.