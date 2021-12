Sport faz contraproposta ao Shimizu-JAP para vender Mikael, mas clube japonês desiste e mira Cleber, do Ceará | Coluna do Venê | O Dia

Mikael - Anderson Stevens/Sport)

Publicado 31/12/2021 14:24

O Shimizu S-Pulse, do Japão, queria (e muito) ter Mikael, do Sport, para a temporada 2022. O time japoneses chegou a realizar duas ofertas para ter o atacante de 22 anos, e ambas foram recusadas pelo Leão.

Depois de não ter um acordo, o SHimizu comunicou oficialmente ao Sport que desistiu da contratação de Mikael. Segundo apurou a reportagem, a mira do japonês foi voltada para outro atacante brasileiro. Trata-se de Cleber, do Ceará, que por pouco não foi emprestado pelo Vovô ao Al Wasl FC, dos Emirados Árabes.

As conversas entre Shimizu com os representantes de Cleber já iniciaram. O Ceará não irá dificultar uma saída do atacante, mas entende que o negócio precisa ser "bom para todos os lados".

VEJA OS NÚMEROS DAS PROPOSTAS DO SHIMIZU POR MIKAEL:

A primeira oferta foi feita no dia 21 de dezembro. A proposta foi de US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 8,5 milhões) por 50%. O Leão recusou e comunicou oficialmente que deseja receber € 4 milhões (em euro mesmo), em torno de R$ 25 milhões, por 80%.

Dias depois, o Sport recebeu mais uma oferta considerada irrecusável do Shimizu S-Pulse-JAP por Mikael.



A proposta: US$ 1,5 milhão à vista (50%) + US$ 500 mil após 7 gols e compra obrigatória de 30% por US$ 1 milhão se ele fizer 12 gols. Ou seja: R$ 16 milhões por 80%.

A contraproposta do Sport ao Shimizu-JAP para vender Mikael foi:



US$ 3 mi por 80% em 2 parcelas, sendo a 1ª à vista e a 2ª em junho/2022.



US$ 500 mil caso Mikael, em 2022, fizer 7 gols. O valor deve ser pago até 15 dias após atingir a marca.

O Shimizu S-Pulse não gostou e comunicou de forma oficial ao Sport que desistiu da contratação de Mikael depois de não chegarem a um acordo. Os japoneses entenderam que chegaram no limite financeiro para ter o jogador brasileiro.