Cristiano foi um dos destaques do Sheriff na Champions LeagueReprodução

Publicado 30/12/2021 20:11

Rio - A negociação do Fluminense para comprar Cristiano, do Sheriff, corre risco de melar. Por contrato, o Sheriff tem que repassar 30% do valor da venda do lateral para o Vitória de Santo Antão.

O Tricolor aceitou pagar € 1,2 milhão. Porém, o Sheriff só aceita fazer negócio se ficar com o valor integral da venda (€ 1,2 milhão) e o Fluminense se acertar com Vitória. O clube carioca, portanto, ofereceu € 100 mil ao Vitória, mas o valor foi negado na hora.



Por esse motivo, o Fluminense ainda não anunciou a contratação do lateral Cristiano. O Tricolor estava fazendo acordo com o Volta Redonda, mas no TMS (Transfer Matching System), do atleta consta Sheriff/Vitória. Ou seja, um grande imbróglio para a diretoria tricolor resolver, apesar de ainda não ter desistido.