Paulo Sousa - Vincenzo PINTO - AFP

Publicado 29/12/2021 15:28

O imbróglio envolvendo Paulo Sousa e a Federação Polaca está perto do fim, e a tendência que o desfecho saia ainda nesta quarta-feira, pelo menos é o que os representantes do treinador esperam. O português ouviu dos dirigentes da Polônia que a rescisão será dada nas próximas horas, mas, por precaução, o técnico de 51 anos aguarda o envio do documento oficial, com a assinatura, para oficializar a ida para o Flamengo.

Paulo Sousa já havia depositado o valor da multa rescisória na última terça-feira, no valor de 320 mil euros, um pouco mais de 2 milhões de reais, como informou o Jornal O Dia, por estratégia, pois o estafe do treinador sabia que a Federação Polaca iria se reunir nesta quarta-feira. Pelo visto, o plano deu certo, pois a Polônia emitiu um comunicado oficial e disse que "não iria mais comentar o assunto".

Fato é que a Federação Polaca caiu na real e percebeu que, de fato, já perdeu o treinador para o Flamengo e deu o braço a torcer. Inclusive, o treinador já iniciou o planejamento do clube carioca para 2022, com reuniões com Bruno Spindel e Marcos Braz, dirigentes do Fla que estão na Europa há mais de dez dias, e Rodolfo Landim, presidente do time, que passa férias na Espanha.

Paulo Sousa, na companhia de Braz e Spindel, viajou de carro até a Espanha e se encontrou com Landim para uma conversa olho no olho. Segundo relatos, os dois gostaram bastante do encontro, que aconteceu na região da Galicia.

Em suma: a novela envolvendo o novo técnico do Flamengo está perto do fim. Paulo Sousa é o escolhido e já assinou o seu vínculo com o clube válido por duas temporadas. O desembarque no Brasil, com os seus seis membros da comissão, ainda não tem data, mas a tendência é que aconteça no dia 4 de janeiro.

Entre uma reunião e outra com Paulo Sousa, Marcos Braz foi visto nesta quarta-feira no Mercado Bom Sucesso, em Porto, em Portugal. Em conversa com torcedores que pediram para tirar foto com ele, o dirigente do Flamengo confirmou a chegada do treinador e disse que deve retornar ao Brasil no dia 4 de janeiro.