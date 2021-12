Elenco flamengo - MARCELO CORTES/FLAMENGO

Publicado 28/12/2021 16:55

O Juventude descartou a possibilidade de contratar Thiago Fernandes, mais conhecido como Thiaguinho, do Flamengo, para a temporada 2022. Em contato com a reportagem do Jornal O Dia, a diretoria do time de Caxias do Sul ironizou as informações da imprensa gaúcha que noticiou o interesse em ter o jovem de 20 anos.

"Empresário dele está nesse instante oferecendo. Deve estar atirando para todos os lados."



Em contato com Tiago Guadgano, empresário de Thiago Fernandes, ele não quis comentar o assunto.