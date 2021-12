Paulo Sousa - Foto: JANEK SKARZYNSKI/AFP

Publicado 26/12/2021 14:47

Rio - Flamengo e Paulo Sousa chegaram a um acordo e já assinaram. O treinador chegará ao Rubro-Negro com seis pessoas na comissão técnica. O técnico terá mais uma reunião com Braz e Spindel para decidir a logística da viagem. A tendência é que o comandante desembarque no Brasil apenas após o Ano Novo.

A reunião que fechou a contratação de Paulo Sousa aconteceu no último sábado (25) em Fátima, cidade na Serra de Aire, em Portugal, com os representantes do treinador. A diretoria do Flamengo já dá como certa a chegada do português e já trabalha na logística da viagem ao Brasil.

O Flamengo não irá arcar com a multa de Paulo Sousa com a seleção polonesa, que gira em torno de € 300 mil, segundo pessoas ligadas ao treinador. A diretoria entende que essa situação será resolvida pelo comandante.

Com Paulo Sousa, chegam os auxiliares Manuel Cordeiro e Victor Sanchez, o treinador de goleiros Paulo Grilo, os preparadores físicos António Gomez e Lluís Sala, além do analista Cosimo Cappagli.



Bruno Spindel, diretor-executivo de futebol, deve voltar de Portugal ao Brasil no dia 29.