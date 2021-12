Jorge Jesus - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Jorge JesusFoto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 22/12/2021 12:31 | Atualizado 22/12/2021 12:39

Rio - A novela do Flamengo em busca de um novo treinador acaba de ganhar mais um capítulo. Enquanto os dirigentes do Rubro-Negro seguem na Europa e sonham com o retorno de Jorge Jesus, o treinador português parece estar apenas focado no Benfica.

Procurado pela reportagem, Jesus afirmou que "não tem hipóteses de sair agora do Benfica. Só em maio". É justamente neste mês que o contrato do técnico com o Benfica se encerra. A multa para tirar o treinador, e sua comissão técnica, antes do fim seu vínculo supera os € 6,5 milhões.

Vale ressaltar que o auxiliar de Jesus, João de Deus, deu uma entrevista coletiva na manhã desta quarta e confirmou que o Mister se encontrou com dirigentes do Flamengo na última terça-feira. Entretanto, o assistente ratificou que "o Mister disse que não pode e nem quer neste momento abandonar o Benfica".

O Benfica também se posicionou sobre um possível "sim" que Jesus teria dito aos dirigentes do Flamengo durante o último encontro. Confira a nota:

"O Sport Lisboa e Benfica e o seu treinador Jorge Jesus refutam cabalmente a existência de qualquer acordo com o Flamengo para a libertação da sua equipa técnica mediante entendimento entre os clubes.

Jorge Jesus tem contrato com o Sport Lisboa e Benfica e está focado nos objetivos desportivos do Clube, sendo manifestamente falso e descabido que tenha demonstrado qualquer vontade de regressar ao Brasil nesta altura.

O Sport Lisboa e Benfica lamenta que, na véspera de uma partida decisiva para a sua continuidade na Taça de Portugal, um órgão de informação com a chancela CNN se predisponha a disseminar informações falsas e já desmentidas em direto pelo próprio representante do Flamengo.

Jorge Jesus, ao contrário do que foi divulgado pela CNN Portugal, não deseja voltar ao Brasil, mas sim voltar a ser campeão pelo Sport Lisboa e Benfica."

Na viagem à Europa que começou no fim de semana, os dirigentes do Flamengo vêm conversando com outros técnicos portugueses, mas nunca esconderam que a prioridade é Jesus, campeão da Libertadores e do Brasileiro de 2019. Carlos Carvalhal, do Braga, e Paulo Sousa, da seleção da Polônia eram as outras opções.