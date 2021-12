Weverton comemorando gol com a camisa do Flamengo - ReproduçãoTwitter/ Weverton

Publicado 18/12/2021 19:58

O Académica OAF, de Portugal, negocia com o Flamengo a contratação do atacante Weverton, do Sub-20. A ideia dos portugueses é ter o jovem de 19 anos por empréstimo de um ano, com opção de compra ao término do contrato, que seria em dezembro de 2022. As conversas estão em andamento e também envolve o Nova Iguaçu, clube que detém percentual dos direitos econômicos do atleta.

Weverton está no Flamengo desde 2019, quando deixou o Nova Iguaçu e chegou ao Ninho para fazer parte do SUb-17. Depois de se destacar, renovou o seu vínculo até dezembro de 2023, com multa rescisória de 50 milhões de euros. A ideia da diretoria é emprestá-lo para dar rodagem, pois atualmente está sem espaço.