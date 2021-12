Raniel - Foto: Ivan Storti/Santos FC

Publicado 17/12/2021 17:11 | Atualizado 17/12/2021 17:14

Rio - O Vasco se movimenta no mercado em busca de reforços e mira a contratação de Raniel, atacante do Santos, por empréstimo.

As conversas foram iniciadas entre as partes, e a ideia do Cruz-maltino é ter o jogador por empréstimo de um ano, com opção de compra. Em contato com o agente de Raniel, conhecido como Carlito, ele confirmou a informação.

"Existe interesse do Vasco, sim, e as conversas começaram", disse o representante de Raniel ao Jornal O Dia.

As diretorias de Vasco e Santos também foram procuradas, mas não atenderam as chamadas da reportagem.

O CSA também sondou demonstrou interesse em Raniel e consultou valores, mas o valor do salário do atacante brecou o desejo.

Raniel tem 25 anos e possui contrato com o Santos até dezembro de 2023.