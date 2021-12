Rodinei - Alexandre Vidal / Flamengo

Os primeiros contatos do Fluminense com o Flamengo para demonstrar interesse em Rodinei e buscar informações não foram tão animadores. O Tricolor, em conversa com a diretoria rival, tomou conhecimento que o Rubro-Negro não deseja negociar o lateral-direito por empréstimo e pretende liberá-lo apenas em caso de venda.

Rodinei tem vínculo com o Flamengo até dezembro de 2022 e estará apto para assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de julho. Mas, mesmo assim, a cúpula rubro-negra não irá facilitar uma saída e só irá topar fazer negócio se entender que a transação, de fato, é benéfica ao clube.

Recentemente, o Flamengo recusou uma oferta de 500 mil dólares por Rodinei, do Charlotte FC, dos Estados Unidos, e pediu 1 milhão de dólar para efetuar a venda. Como o Fluminense é um rival direito na briga por títulos no futebol brasileiro, a tendência é que o Fla peça uma quantia ainda maior para liberar o lateral à equipe das Laranjeiras.

Segundo apurou a reportagem, Rodinei foi uma indicação de Abrl Braga, que retornou ao Fluminense. O treinador trabalhou com o lateral no próprio Flamengo, em 2019, e no Internacional, em 2020. Quando chegou ao Lugano, ele pediu a contratação do jogador, mas os valores assustaram a equipe suíça.

Com 29 anos, Rodinei chegou ao Flamengo em 2016. Em 2020 foi emprestado ao Internacional, onde se destacou, principalmente no período em que Abel Braga esteve no Colorado. No meio de 2021 retornou ao Rubro-Negro, disputou 23 partidas, marcou um gol e deu quatro assistências.