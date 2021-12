Rafael Navarro - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Rio - O Palmeiras avançou nas tratativas para ter Rafael Navarro em 2022. A diretoria apresentou oferta ao jogador, com vínculo de cinco anos, e valores que agradaram. Segundo apurou a reportagem, as negociações estão em estágio avançado, com as duas partes analisando documentos e, caso esteja tudo "ok", o atacante viajará já na próxima semana para realizar exames médicos.

O interesse do Palmeiras em Navarro é antigo, desde o meio da temporada, mas o atacante ainda negociava a possível extensão de contrato com o Botafogo. Durante esse período, o atacante ouviu proposta de renovação do Alvinegro, mas não teve acordo. O Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes, fez oferta oficial milionária ao atacante, que negou. E o Minnesota United FC, da MLS, também ouviu um "não". Ou seja, o Verdão ganhou a concorrência.

Navarro tem 21 anos e se destacou pelo Botafogo na temporada 2021, sendo o principal homem no acesso à Série A. Em 48 jogos no ano, ele marcou 16 gols e deu dez assistências. Antes de chegar ao Alvinegro, ainda no Sub-20, ele fazia parte do Atlético-GO, que era dono de 50% dos direitos econômicos, mas como o atleta não estendeu o vínculo, o Dragão "perdeu" o percentual.