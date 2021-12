Coluna do Venê

Flamengo receberá R$ 5,6 milhões em duas parcelas na venda de Max a clube da MLS e mantém 20% do atleta

Rubro-Negro topou oferta do Colorado Rapids, dos EUA, e embolsará pelo meia US$ 1 milhão no total, sendo US$ 750 mil à vista e US$ 250 mil no meio de 2022

Publicado há 2 dias