Zagueiro Ricardo Graça Foto: Reprodução/VascoTV

Publicado 17/12/2021 10:04 | Atualizado 17/12/2021 10:06

Rio - O Vasco está no mercado em busca de reforços para a temporada 2022, mas também irá liberar e negociar atletas do atual elenco. A diretoria, inclusive, encaminhou a venda do zagueiro Ricardo Graça para o Júbilo Iwata, do Japão.

Segundo apurou a reportagem com fontes vascaínas, as negociações estão em estágio avançado, e a transação perto de ser sacramentada. O Júbilo Iwata pagará pela transferência cerca de US$ 1,5 milhões, em torno de R$ 8 milhões. A oferta dos japoneses a Ricardo Graça foi de contrato de três anos, com salário de US$ 800 mil por temporada.

Ricardo Graça é cria das categorias de base do Vasco e chegou ao time profissional em 2018. De lá para cá foram 111 jogos, cinco gols e duas assistências.

Com 24 anos, o defensor acumula passagens pela seleção brasileira e, inclusive, possui em seu currículo o título das Olimpíadas, em 2020.