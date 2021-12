Navarro - Vitor_Silva/Botafogo

Publicado 18/12/2021 16:51

O Palmeiras venceu a concorrência com outros clubes e conseguiu encaminhar a contratação de Rafael Navarro, que deixará o Botafogo após não chegar a um acordo pela renovação. O projeto e os valores apresentados pelo Verdão balançaram o atacante, e o acordo foi selado na última sexta-feira.

Segundo apurou a reportagem, Rafael Navarro terá uma valorização de cerca de 500% no salário em comparação o que ele recebia no Botafogo com o que ele terá no primeiro ano de contrato com o Palmeiras. No Alvinegro, por ser contrato "patamar categoria de base", o atacante ganhava "apenas" R$ 50 mil. No Verdão, em 2022, ele passa a receber em torno de R$ 300 mil.

Os vencimentos de Navarro no Palmeiras terão aumento gradual com o passar dos anos. No primeiro ano, ele recebe uma quantia, no segundo ano terá um aumento simbólico e assim por diante, até o último ano de vínculo, que será em 2026. Além disso, o atacante embolsou um valor de luvas, pois está livre no mercado.

Navarro viaja na próxima terça-feira para realizar exames médicos. Após o "ok", assinará o contrato e se apresentará ao técnico Abel Ferreira no começo de janeiro.

Com 21 anos, Navarro foi o líder de participações em gols na Série B, em 2021, pelo Botafogo e protagonista na campanha de acesso do Alvinegro à elite do futebol. Além de recusar oferta de renovação da equipe carioca, o atacante disse "não" para o Minessota FC, dos Estados Unidos, e Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes.