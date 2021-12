Luan Sales em ação pelo Sub-20 do Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 18/12/2021 16:12

O lateral-direito Luan Sales, que pertence ao Atlético-GO e está emprestado ao Flamengo até o dia 31 deste mês, não ficará no Ninho do Urubu para 2022 e será devolvido ao Dragão. Para ficar em definitivo com o jogador, o Rubro-Negro carioca teria que desembolsar R$ 2.250 milhões por 50% dos direitos econômicos.

O que pesou na decisão do Flamengo foi o fato de o atual elenco do time profissional já ter três jogadores para a posição (Isla, Matheuzinho e Rodinei). Como Luan Sales bateu a idade de Sub-20 e terá que ser promovido ao elenco principal, a diretoria entendeu que o atleta não teria espaço na próxima temporada.

Uma possibilidade sugerida pelos empresários de Luan Sales e até mesmo o Atlético-GO foi o Flamengo exercer a opção compra, adquirir o jogador e emprestá-lo para ganhar rodagem, mas a ideia, pelo visto, não agradou, porque o jogador segue treinando no Ninho do Urubu em dezembro, separado, pois não será utilizado.

Luan Sales e os seus representantes, inclusive, já estão procurando residência em Goiânia, pois a tendência é que o Atlético-GO o utilize em 2022, pois Adson Batista, presidente da equipe, aprova o jogador ficar no elenco para a próxima temporada.

Vale ressaltar que quando o Flamengo contratou Luan Sales, em novembro de 2020, comprou 10% dos direitos econômicos por 250 mil reais. O restante (90%) continua sendo do Atlético-GO.

Luan Sales terminou a temporada 2021 como titular no time Sub-20 e fez 23 jogos ao longo do ano. Internamente no Flamengo, o lateral-direito foi elogiado pelo comportamento não só dentro de campo, mas também fora das quatro linhas, pois demonstrou seriedade nos treinamentos, foco e muito respeito à instituição.