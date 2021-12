César durante treinamento no Ninho do Urubu - Alexandre Vidal/Flamengo

César durante treinamento no Ninho do UrubuAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 18/12/2021 16:28

O diretor de futebol do Flamengo, Bruno Spindel, embarcou na última sexta-feira para Portugal em busca do novo treinador da equipe. Porém, antes de partir para a Europa, o dirigente se reuniu com o goleiro César e os seus representantes para discutir uma possível renovação de contrato.

O atual vínculo de César com o Flamengo termina em abril. Ou seja, ele já pode assinar pré-contrato com outra equipe, mas o desejo do goleiro é renovar com Rubro-Negro por, pelo menos, até dezembro e ser emprestado para outra equipe para ganhar oportunidades.

A justificativa usada pelos agentes de César é que, caso haja renovação, o Flamengo pode lucrar algo com o goleiro no futuro. Mas se ele sair em abril, de graça, o Rubro-Negro não faturará nenhuma quantia. Spindel mencionou na reunião que essa e outras situações envolvendo demais atletas só serão resolvidas após a chegada do novo comandante.

César tem 29 anos e é cria do Flamengo. Em 2021, ele não entrou em campo, pois precisou fazer uma cirurgia no joelho e perdeu espaço no elenco. Atualmente, ele é a quarta opção da equipe, ficando atrás de Diego Alves, Hugo e Gabriel Batista.