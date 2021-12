Flamengo - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

FlamengoFoto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 19/12/2021 15:43

O Departamento de Futebol do Flamengo, representado por Marcos Braz e Bruno Spindel, trabalha na busca pelo novo treinador, mas a equipe do setor de Marketing também está trabalhando a todo vapor para gerar ainda mais receita ao clube. Nesta semana, o Conselho Deliberativo, em reunião de caráter de urgência, apreciará e votará dois novos contratos de patrocinadores: a ABC Construtora, para o calção, e Pixbet, no omoplata.

A ABC já é parceira do Flamengo desde maio deste ano, mas o contrato chega ao fim no próximo dia 31. Porém, o Departamento de Marketing negociou e renovou a parceria, mas com um valor ainda mais relevante para o clube.

Para exibir a marca do fim de maio até o início de dezembro, a ABC pagou ao Flamengo R$ 3,5 milhões (sendo R$ 500 mil em material). No novo contrato, válido por dois anos, a forma de pagamento será: 12 parcelas de R$ 400 mil em 2022, totalizando R$ 4,8 milhões, e 12 parcelas de R$ 433 mil em 2023, totalizando R$ 5,2 milhões. Além disse, há cláusulas de metas que podem alavancar ainda mais o montante no contrato.

Já em relação a Pixbet, que exibirá a marca no espaço do omoplata do uniform, o Flamengo receberá R$ 48 milhõe que irá até fim de 2023. A forma de pagamento será: quatro parcelas de R$ 12 milhões, sendo a primeira alguns dias após a aprovação no Conselho Deliberativo.

A Pixbet entrará na vaga da Sportsbet.io, que deixará a parceia no dia 31 de dezembro. A informação do acerto entre Flamengo e Pixbet foi noticiada primeiramente pelo GE e confirmada pela reportagem.

Ou seja, somando os dois contratos, o Flamengo receberá, pelo menos, R$ 58 milhões em dois anos. Apesar de o ano de 2021 ter sido sem títulos de expressão, a marca do clube continua se valorizando no mercado.