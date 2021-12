Ricardo Graça - AFP

Ricardo GraçaAFP

Publicado 19/12/2021 18:08

Após uma longa negociação e inúmeras reuniões, o Vasco acertou a venda do zagueiro Ricardo Graça, de 24 anos, para o Júbilo Iwata, do Japão, e iniciou a troca dos documentos para que a transação seja sacramentada e oficializada.

A operação é considerada complexa entre as pessoas do Vasco envolvidas na negociação e não renderá o valor total da venda ao time vascaíno. Isso porque o montante que custará ao Júbilo Iwata para ter Ricardo Graça não será direcionada aos cofres da equipe carioca. Como há uma dívida pendente do Cruzmaltino com o defensor e seus agentes, a quantia será usada para quitar o débito.

Então, por conta disso, as partes envolvidas evitam falar do valor da venda de Ricardo Graça. O que a reportagem apurou é que o Júbilo Iwata gastará 1,5 milhões de dólares, em torno de R$ 8 milhões de reais, mas grande parte da quantia será direcionada ao atleta e seus representantes por conta da dívida.

Inicialmente, a operação seria de empréstimo com obrigação de compra, mas depois de muitas idas e vindas na negociação, os clubes chegaram a um acordo pela venda, e Ricardo Graça assinará por três anos com a equipe japonesa.

Vale ressaltar que as conversas pelo lado do Vasco não foram comandadas por Carlos Brazil, que chegou recentemente à diretoria do time profissional. Antes mesmo de ele ser contratado, as tratativas estavam sendo feitas pela equipe do Departamento Jurídico do Cruzmaltino.

Ricardo Graça é cria das categorias de base do Vasco e chegou ao time profissional em 2018. De lá para cá foram 111 jogos, cinco gols e duas assistências. Com 24 anos, o defensor acumula passagens pela seleção brasileira e, inclusive, possui em seu currículo o título das Olimpíadas, em 2020.