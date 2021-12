Bryan Garcia - Divulgação/Independiente Del Valle

Bryan GarciaDivulgação/Independiente Del Valle

Publicado 19/12/2021 19:45

O Athletico-PR não desistiu de ter Bryan Garcia, volante de 20 anos, do Independiente del Valle. Depois de enviar a primeira oferta, no dia 13 de dezembro, e ouvir uma negativa do clube equatoriano, o Furacão formalizou mais uma proposta para ter a jovem promessa, que se destacou na temporada 2021.

Segundo apurou a reportagem com uma pessoa da diretoria do Del Valle, a primeira oferta feita pelo Athletico foi de 1,2 milhões de dólares, mas o time equatoriano recusou e pediu 1,7 milhões de dólares. Nas últimas horas, o clube brasileiro deu a cartada final: 1,5 milhões de dólares, cerca de R$ 8 milhões de reais.

A expectativa no Athletico é boa para que o Del Valle, enfim, aceite vender Bryan Garcia. William Thomas, dirigente que deixou o Furacão recentemente, confirmou em contato com a reportagem que antes de deixar o clube, ele, de fato, negociava a contratação de Bryan Garcia.

Bryan García chegou ao time profissional do Del Valle em 2020, quando disputou 18 partidas e deu uma assistência. Em 2021, o volante entrou 38 vezes em campo, fez três gols e deu uma assistência. Inclusive, no último domingo, foi peça fundamental no título do Del Valle no campeonato nacional.