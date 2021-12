O português Paulo Sousa é um dos alvos do Flamengo - AFP

Publicado 19/12/2021 19:02 | Atualizado 19/12/2021 19:08

O Flamengo iniciou a série de entrevistas que fará com candidatos ao cargo de treinador da equipe para a temporada 2022, e o primeiro 'tête-à-tête' foi com o português Paulo Souza, atual comandante da Polônia. A reunião contou com o comandante e o seu agente, Hugo Cajuda, em Lisboa, em Portugal, cidade que serve de base para Bruno Spindel e Marcos Braz, dirigentes rubro-negros que estão na Europa em busca da contratação.

No encontro, os dois representantes do Flamengo expuseram a Paulo Sousa características que desejam que o novo treinador da equipe tenha. Algumas citadas foram: voz ativa e autoridade no dia a dia, estilo jogo ofensivo e comissão técnica completa e com conhecimento em todas as áreas.

O treinador, que conta com seis profissionais em sua comissão técnica, gostou do que ouviu dos dirigentes do Flamengo e manteve o desejo de topar o projeto apresentado e iniciar a sua trajetória no futebol brasileiro. Um novo encontro pode acontecer nos próximos dias, mas a tendência é que Braz e Spindel sentem com outros candidatos para ouví-los antes de bater o materlo.

Embora Paulo Sousa esteja empregado e com contrato com a seleção polonesa, a multa rescisória, segundo pessoas que administram a carreira do treinador, não seria problema. No vínculo há gatilhos que asseguram o profissional caso a quebra de compromissa seja a decisão tomada.

Preocupada, a Polônia já entrou em contato com Paulo Sousa algumas vezes para saber se de fato há possibilidade de o treinador deixar a Seleção, mas o comandante diz que nada oficial chegou. A ver as cenas dos próximos capítulos.