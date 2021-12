Raniel - Foto: Ivan Storti/Santos FC

Publicado 23/12/2021 19:23

Rio - Não perca as contas! O Vasco está encaminhando seu sexto reforço para a próxima temporada. O atacante Raniel será emprestado ao Cruzmaltino junto ao Santos. Com um contrato de empréstimo de um ano, o clube da colina pagará 50% do salário do jogador.

Em contato com a reportagem, o empresário de Raniel, conhecido como Carlito, afirmou que o atacante e o clube já estão "finalizando a operação".

Vale lembrar que Raniel passou por um momento delicado no último ano. Em outubro de 2020 o atacante foi contaminado com a covid-19 e teve uma trombose venosa profunda na perna direita e quase precisou parar de jogar futebol.

Após passar por cirurgia e um lento processo de recuperação, Raniel precisou ser novamente operado para corrigir um problema na perna direita, em decorrência da trombose. Os problemas físicos afastaram o jogador do gramado por cerca de nove meses.

Com a camisa do Santos, Raniel participou de 33 jogos e marcou três gol. Em 2021, o atacante só disputou 19 partidas, anotando apenas uma bola na rede.