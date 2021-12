O defensor David Duarte, de 26 anos, é um dos destaques do Goiás - Divulgação / Goiás

O defensor David Duarte, de 26 anos, é um dos destaques do GoiásDivulgação / Goiás

Publicado 27/12/2021 18:10

Rio - O zagueiro David Duarte, de 26 anos, chega ao Rio de Janeiro, nesta terça-feira (28), para realizar exames médicos e assinar com o Fluminense. O ex-jogador do Goiás vai atuar por quatro temporadas no Tricolor. O atleta vai disputar a posição com Nino, Luccas Claro, Manoel, David Braz e Luan.

O jogador tinha contrato com o Goiás até o dia 31 de dezembro e manifestou o desejo de rescindir para ficar livre no mercado. O atleta estava na mira do Tricolor desde o meio da temporada, mas o Esmeraldino não aceitou liberar para atuar em outro clube.

Em 2021, com a camisa do Goiás, único clube profissional da carreira do zagueiro desde 2015, foram 43 partidas disputadas, com quatro gols marcados e uma assistência.