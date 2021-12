Jorge Jesus - Divulgação/Benfica

Jorge Jesus Divulgação/Benfica

Publicado 28/12/2021 07:21 | Atualizado 28/12/2021 07:22

O técnico Jorge Jesus, que esteve na mira do Flamengo nos últimos dias, está de saída do Benfica. Em contato com a reportagem do Jornal O Dia, o treinador confirmou o desligamento da equipe portuguesa: "Coloquei o meu cargo à disposição. Estou de saída".

A reunião entre o treinador e a diretoria do Benfica que selou a saída de Jorge Jesus aconteceu nesta terça-feira, e o desligamento será em "comum acordo", sem a necessidade de pagar a multa rescisória.

Os membros da cúpula do Benfica entenderam que não tinha mais clima para Jorge Jesus continuar, principalmente em relação ao elenco, pois boa parte dos jogadores já não queriam mais o Mister no comando da equipe.

E O FLAMENGO?

Em relação ao Flamengo, um dos representantes de Jorge Jesus afirmou à reportagem que havia dito à diretoria rubro-negra (Marcos Braz e Bruno Spindel) que esperassem o jogo do dia 30, contra o Porto, para que houvesse a saída de Jorge Jesus, mas a cúpula carioca não quis esperar e fechou com Paulo Sousa.

Agora, a torcida do Flamengo, nas redes sociais, pede uma reviravolta e que a diretoria desista de Paulo Sousa para contratar Jorge Jesus e não correr o risco de ver o Mister no Atlético-MG, que vai ao mercado em busca de um treinador após Cuca pedir para sair para ter um ano sabático.