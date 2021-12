Jorge jesus - treinador do Benfica - Arquivo / Agencia O Dia

Publicado 28/12/2021 12:04

Rio - Após acertar sua saída do Benfica, na manhã desta terça-feira, o técnico Jorge Jesus vem tendo seu nome especulado para assumir o Atlético-MG, que foi surpreendido pelo pedido de demissão de Cuca. Em contato com a reportagem do Jornal O Dia, um membro da diretoria do clube mineiro não descartou uma possível proposta ao ex-treinador do Flamengo.

"Grande treinador. Não tem como descartar", disse o cartola.

Questionado sobre a chance de Jesus assumir o Galo, um representante do Mister disse não acreditar no negócio.

"O Mister sempre deixou claro que no Brasil ele só voltaria a treinar o Flamengo ou assumiria a seleção brasileira. Acho difícil (ir para o Atlético-MG)", disse o agente.

Nos últimos dias, Jesus negociou um possível retorno ao Flamengo. Na corda bamba no Benfica, o treinador ficou com a situação cada vez mais insustentável no clube, mas não deixou claro ao Flamengo quando definiria sua situação no time português. Diante deste cenário, o Rubro-Negro partiu para um plano B e fechou com o técnico Paulo Sousa.