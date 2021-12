Weverton - Divulgação

WevertonDivulgação

Publicado 28/12/2021 14:17

Enquanto o Flamengo está acertando a contratação de um técnico português (Paulo Sousa), a diretoria assinou o empréstimo de um jogador para uma equipe de Portugal. Trata-se do atacante Weverton, de 19 anos, do Sub-20, que será cedido ao Académica OAF.

Nesta terça-feira, o Flamengo enviou a documentação assinada para o Académica OAF e irá oficializar a o empréstimo de Weverton por empréstimo de um ano, com opção de compra de € 250 mil (cerca de R$ 1,6 milhão) por 70%.

Weverton está no Flamengo desde 2019, quando chegou ao clube para fazer parte do Sub-17. Ganhou destaques pela versatilidade no ataque, pois atua tanto pela beirada quanto centralizado na área. Em 2021 perdeu espaço, e o clube irá emprestá-lo para ganhar rodagem.

Recentemente, Weverton renovou com o Flamengo com contrato até dezembro de 2023, com multa avaliada em 50 milhões de euros, mais de 300 milhões de reais pela cotação atual.