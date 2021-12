Santiago Ocampos - Reprodução

Santiago OcamposReprodução

Publicado 28/12/2021 14:10 | Atualizado 28/12/2021 16:42

Enquanto Marcos Braz e Bruno Spindel estão em Portugal ajustando os últimos detalhes para o anunciar Paulo Sousa como treinador, outra parte da diretoria trabalha para reforçar a equipe que iniciará o Campeonato Carioca 2022. Nesta terça-feira, o lateral-direito paraguaio Santiago Ocampos, de 19 anos, realizou exames neta terça-feira, no Ninho do Urubu, e assinará vínculo válido por três temporadas com o Rubro-Negro.

Santiago chega ao Flamengo para fazer parte do Sub-20, após o jogador rescindir com o Beitar Jerusalem, de Israel. A diretoria negociou apenas luvas, base salarial e gatilhos e tem a ideia de utilizá-lo no início do Estadual 2022, pois nas primeiras rodadas a garotada rubro-negra é quem irá representar o clube.



O lateral paraguaio também tem passagem pela base do Esportivo Luqueño, do Paraguai, e Juventus, da Itália.